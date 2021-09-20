شرطة ميسان تعلن القبض على متهمين بتجارة المخدرات بالجرم المشهود

2021/09/20 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بالجرم المشهود بحوزتهم أنواع مختلفة من المخدرات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” مفارزها القت القبض على متهمين اثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود بحوزتهم كمية من مادتي الكريستال والحشيشة، مع ضبط أدوات تستخدم للتعاطي، وقنابل …

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