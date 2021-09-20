مجلس الخدمة ينشر أسماء الخريجين غير المشمولين بالتقديم للاستمارة الالكترونية

2021/09/20 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، أسماء الخريجين غير المشمولين بالتقديم للاستمارة الالكترونية للتوظيف.وجاء في بيان لمجلس الخدمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ينشر أسماء الخريجين الاوائل غير المشمولين بالتقديم للاستمارة الالكترونية للتوظيف، مشيرا الى ظهور قيد وظيفي لهم من خلال مقاطعة بياناتهم مع هيئة التقاعد العامة.للاطلاع على قائمة …

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