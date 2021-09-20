2021/09/20 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن وزارته "تتابع باهتمام" عبر سفارة بغداد في موسكو "حالة طالب عراقي تعرض لإطلاق نار في جامعة بيرم" الروسية، في حادث "وصف بأنه إرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق النار بجامعة روسية.. سفير بغداد بموسكو يكشف لـ "الحرة" تفاصيل حالة طالب عراقي مصاب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق النار بجامعة روسية.. سفير بغداد بموسكو يكشف لـ "الحرة" تفاصيل حالة طالب عراقي مصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).