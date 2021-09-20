الأسرى الستة حفروا عميقا في وعينا - نهاد ابو غوش

2021/09/20 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشلم يكتف الأسرى الستة بحفر نفق في المستحيل لكي يتمكنوا من تنسم هواء الحرية ولو لفترة محدودة، ولكنهم حفروا أسماءهم عميقا في سجل المجد وفي الذاكرة الوطنية الفلسطينية ولدى كل أحرار العالم، محمود العارضة، ومحمد قاسم العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، وأضيف لهم سابع هو العريس عبد الرحمن أبو جعفر الذي آوى مناضل ويعقوب في منزله لأيام، فاعتقل مع زميليه.ع ......





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