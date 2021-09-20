2021/09/20 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GCps1str9ZI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر عشائري في منطقة صدر اليوسفية نظمته قيادة عمليات بغداد وشيوخ العشائر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر عشائري في منطقة صدر اليوسفية نظمته قيادة عمليات بغداد وشيوخ العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).