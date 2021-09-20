2021/09/20 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: H4Ig3KAdrtM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل عراقي بين الحياة والموت يناشد الكاظمي لتوفير علاجه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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