تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت

2021/09/20 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعكشفت تسريبات صحفية تفاصيل حاسب مايكروسوفت الجديد "سرفر برو 8" قبل يومين من إطلاقه رسميا.وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن حاسب مايكروسوفت الأيقوني "سرفس برو 8" سيكون مدعوما بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبا، بقياس 13 بوصة.وسيتميز أيضا حاسب "سرفس برو 8"، بحسب التسريبات، بحواف ضيقة وباحتوائه على منفذين "ثندر بولت" ومنافذ "يو إس بي سي" بدلا من منافذ "يو إس بي أيه" التقليدية.ومن المتوقع أن تدعم مايكروسوفت حاسبها الجديد أيضا بمحركات أقراص صلبة قابلة للإزالة، بحيث يمكن ترقيتها بمنتهى السهولة.ومن المقرر أن تكشف مايكروسوفت، يوم الأربعاء 22 أيلول، عن حاسبها اللوحي المرتقب "سرفس برو 8"، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل "سرفس غو 3" و"سرفس بوك 4"، و"سرفس برو إكس" المحدث، و"سرفس ديو" ذو الشاشتين.

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