زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يشارك زوار أربعين الإمام الحسين مسيرهم إلى كربلاء (فيديو)

2021/09/20 | 19:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، زوار اربعين الإمام الحسين، مسيرهم نحو كربلاء.

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ونشر المكتب الإعلامي الخاص للصدر، فيديو لزعيم التيار، وهو يشارك زوار الاربعين مسيرهم نحو كربلاء.

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