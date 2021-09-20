شاهد.. فرقة تعزف موسيقى فيفالدي على

2021/09/20 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على متن قارب مصمم على شكل آلة الكمان، عزفت فرقة إيطالية موسيقى الملحن والعازف الشهير الراحل أنطونيو فيفالدي، وسط مياه مدينة البندقية، مسقط رأس فيفالدي، وذلك تكريما لضحايا فيروس كورونا واحتفاء بعودة المدينة للحياة بعد تخفيف إجراءات وقيود كورونا.

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