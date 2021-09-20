2021/09/20 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، فيما حددت حجم ما سيضيفه.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل مشروع استثمار الغاز بحقلي الناصرية والغراف المركز الخبري الوطني.

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