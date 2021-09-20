2021/09/20 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يقتصر التغيير الدرامي على مسيرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مؤخرا، على الانتقال إلى ناديين جديدين قبل بداية الموسم، وإنما سيتجاوز الأمر ذلك، على الأرجح، إلى واقع جديد يفرضه "الزمن".

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