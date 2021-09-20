اعتقال عشرات الإيرانيين دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير قانونية

2021/09/20 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلن رئيس منظمة الحج و الزيارة الايرانية عن إلقاء القبض على 54 ايرانياً دخلوا الاراضي العراقية بصورة غير قانونية للمشاركة في زيارة الأربعين للإمام الحسين.كما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن إلقاء القبض على 329 إيرانيا حتى الآن كانوا بصدد الدخول إلى الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية، من خلال …

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