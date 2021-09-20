الزراعة تعلن إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي في العراق

2021/09/20 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، مسودة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي في العراق للفترة (2022-2030) بشكلها النهائي.وقال إعلام الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتوجيه من وزير الزراعة ترأس الوكيل الفني للوزارة اجتماع اللجنة الوطنية للامن الغذائي لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعماله”.وأوضح انه “جرى خلال الاجتماع استعراض …

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