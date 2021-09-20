اتحاد الكرة يصدر عدداً من القرارات المهمة

2021/09/20 | 19:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعه الثاني، الاثنين،بحضورِ رئيس الاتحاد عدنان درجال وجميع الأعضاء، وتمخض عن عددٍ من القرارات.وقالَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد، هشام محمد في بيان، إن من تلكَ القرارات التصويت بالإجماعِ على تسميةِ محمد فرحان أميناً عاماً للاتحاد العراقي لكرة القدم، وتشكيل لجنةٍ من أعضاءِ الاتحادِ لتقيّيم عملِ اللجان العاملة في الاتحاد، وتشكيل دائرةٍ لإدارةِ المنتخباتِ الوطنيّة تتألفُ من يونس محمود مشرفاً على المنتخبِ الوطنيّ، وغانم عريبي مشرفاً على المنتخبِ الأولمبيّ والأكاديميات، ومحمد ناصر مشرفاً على منتخب الشباب، وخلف جلال مشرفاً على منتخبِ الناشئين.واختتمَ الناطقُ الإعلاميّ للاتحاد العراقي، حديثه بالقول: إن الاتحاد سيواصل عقدَ اجتماعاته بصورةٍ […]

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