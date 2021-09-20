إصابات كورونا بين الملقحين.. لماذا يحتاج بعضهم علاجا بالمستشفى؟

2021/09/20 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تلقي البعض لجرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد، إلا أن بعضهم يضطر لدخول المستشفى عند الإصابة بفيروس كوفيد-19.

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