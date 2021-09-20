2021/09/20 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اطلق النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الازمة النيابية، حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين، اول مبادرة لإشراك النقابات والاتحادات في الشأن السياسي العام وصنع القرار بتكليفهم كمستشارين للجنة الصحة والبيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب بدعم الصناعة الدوائية الوطنية ووضع مشروع لتسعير الأدوية المركز الخبري الوطني.

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