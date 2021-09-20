تحالف الفتح يطلق دليله الالكتروني للناخبين ودوائرهم على تطبيق التيليغرام

2021/09/20 | 20:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اطلق تحالف الفنح، اليوم الاثنين، دليله الالكتروني للناخبين ودوائرهم على تطبيق التيليغرام.https://t.me/Alfatehh_bot

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