إعتذار - ريتا عودة

2021/09/20 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة للذِئْبُإيَّاكَ أنْ تَعْتَذِرْما دَامَإيَّاكَ لا يَعْتَبِرْضَحِيَّة.لا تعتذرْمَا دَامَتِ النَّكبَةُفي حِسَابَاتِهِلَيْسَتْ قَضِيَّة.لا تعتذرْمَا دَامَتِ الخِيَامُفي عَيْنَيْهِ مُجَرَّدُطَائِرَاتٍ وَرَقِيَّة.كُنْ معَ الذِّئبِ ذِئبًالا حَمَلاً نَقِيًّا.#ريتا/حيفا20.9.2021 ......





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