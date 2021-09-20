شاهد بالفيديو.. استفحال النزاعات العشائرية قبيل الانتخابات .. واستحداث قوة ضاربة لردعها | الحصاد الإخباري

2021/09/20 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T28S7o0a7LM

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