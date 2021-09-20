النفط يتراجع 2% مع توقعات بتأجيل

2021/09/20 | 20:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- مصطفي رضا: تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في ظل إشارات بتأجيل "أوبك" لاجتماعها المقبل.وقال مصدر من منظمة "أوبك"، لوكالة "رويترز" اليوم، إن المنظمة اختارت تأجيل اجتماعها المقبل للاحتفال بالذكرى الـ60 …

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