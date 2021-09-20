الزيادي: تعزيز خطة تأمين الدوائر الانتخابية بثلاثة أطواق أمنية

2021/09/20 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة تأمين الدوائر الانتخابية، وفيما أشارت إلى أنها ستعزز بثلاثة أطواق أمنية.وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

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