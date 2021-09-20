النفط تكشف عن تفاصيل مشروع استثمار الغاز بحقلي الناصرية والغراف

2021/09/20 | 20:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد كشفت وزارة النفط، عن تفاصيل مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، فيما حددت حجم ما سيضيفه.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد للعراقية الإخبارية، إن “مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار يعد أحد المشاريع التي تعمل عليها وزارة النفط منذ فترة …

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