"ما زال نائمًا".. لماذا سخر إيلون ماسك من بايدن بأسلوب ترامب؟

2021/09/20 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم تهنئته بنجاح "سبيس إكس" في إطلاق رحلة إلى الفضاء حملت 4 سائحين في مهمة استمرت 3 أيام، السبت الماضي.

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