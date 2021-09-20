2021/09/20 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد الجهود الحثيثة لهيئة الحشد الشعبي الشعبي باحتضان الاخوة من المفسوخة عقودهم ممن كانوا على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق استمارة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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