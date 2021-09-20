ايران تحذر من تحركات أمريكية مشبوهة لاستهداف أمن العراق

2021/09/20 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قامت القوات الأمريكية بتحركات وصفت بالمشبوهة في مناطق على الحدود بين سوريا والعراق.

وبحسب تقرير صحيفة " Mehr news agency “ الايرانية ترجمته (بغداد اليوم )، ان "هذه التحركات مشبوهة، وتضع أسئلة في الأذهان بشأن أهدافهم المحتملة التي تهدف إلى مساعدة الإرهابيين في المنطقة الحدودية لتعريض الأمن العراقي للخطر".

وعدّا إن "العملية الأخيرة للقوات الأمريكية على الحدود العراقية مع سوريا ضد قوات الحشد الشعبي كانت جزءًا من مؤامرة صممتها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، لمساعدة الإرهابيين على التسلل إلى الأراضي العراقية من سوريا".

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