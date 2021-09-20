الحشد يطلق ثلاث استمارات الكترونية لعودة المفسوخة عقودهم

2021/09/20 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد الجهود الحثيثة لهيئة الحشد الشعبي الشعبي باحتضان من المفسوخة عقودهم ممن كانوا على سواتر العز والجرحى والمضحين ممن تتوفر فيهم شروط العودة، تطلق مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم".

وأضاف ان "مدة انطلاق الاستمارة ستكون 10 ايام وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين المصادف 20/9/2021 ولغاية يوم الخميس المصادف 30/9/2021".

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