2021/09/20 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات في البصرة، اليوم الاثنين، القاء القبض على 15 أجنبيا مخالفا في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "باشراف مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، رياض جندي الكعبي بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٠ قامت كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والأقامة في محافظة البصرة بألقاء القبض على ( ١٥ ) شخص اجنبي من مختلف الجنسيات في مناطق مختلفة في محافظة البصرة".

وبينت أن "ذلك لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧"، منوهة أن "جهود مديريتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين ونهيب بمواطنينا الأعزاء بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

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