2021/09/20 | 20:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، بيانا وصفته بـ”الهام”، بشأن ارتكاب البعض حوادث انتحار.وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، في بداية البيان الرسمي أن “المنتحر قاتل، وأن الانتحار لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأوقاف المصرية تصدر بيانا هاما بشأن “الانتحار” المركز الخبري الوطني.

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