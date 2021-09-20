2021/09/20 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أطلقت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، الاستثمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (20 أيلول 2021) أنه "بعد الجهود الحثيثة لهيئة الحشد الشعبي الشعبي باحتضان الاخوة من المفسوخة عقودهم ممن كانوا على سواتر العز والجرحى والمضحين ممن تتوفر فيهم شروط العودة، تطلق مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي الاستمارة الالكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم ولمدة 10 ايام وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين المصادف 20/9/2021 ولغاية يوم الخميس المصادف 30/9/2021".

روابط الاستمارة :

الرابط الاول : http://hfd.gov.iq

الرابط الثاني: http://hfd-iraq.net

الرابط الثالث: https://forms.gle/ReR3Dg8jaNWuBLad7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم (روابط)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم (روابط)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).