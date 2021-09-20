عبدالرزاق: الجماهير ستقف مع تحالف الفتح لتحقيق الانتصار الانتخابي الكبير

2021/09/20 | 20:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مركز الغد الزاهر للدراسات والاعلام، علي عبدالرزاق، اليوم الاثنين، ان الجماهير ستقف مع الفتح لتحقيق الانتصار الانتخابي الكبير، فيما بين نحتاج لتعامل فعال مع الازمات التي تواجه المواطن.وقال عبد الرزاق لبرنامج “بضم العين”، انه “يجب توفير اليات لنجاح البرنامج الانتخابي في المرحلة المقبلة”.واضاف ان “(طريق الحرير) هو الطريق لتحويل العراق […]

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