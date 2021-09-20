اعتقال عشرات الايرانيين بسبب العراق

2021/09/20 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، اعتقال عشرات الايرانيين الذين دخلوا الاراضي العراقية بصورة غير قانونية للمشاركة في زيارة الأربعين.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، انه تم "إلقاء القبض على 54 ايرانيا دخلوا الاراضي العراقية بصورة غير قانونية للمشاركة في زيارة الأربعين للإمام الحسين بمدينة كربلاء".

كما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن إلقاء القبض على 329 إيرانيا حتى الآن كانوا بصدد الدخول إلى الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية، من خلال معبر مهران.

وذكرت المصادر الإيرانية أن الحدود البرية مع العراق مغلقة بوجه جميع الزوار، وعلى الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعينية الذهاب الى العراق من خلال الرحلات الجوية.

وكان نائب قائد قوى الامن الداخلي الايراني، العميد قاسم رضائي، أعلن في وقت سابق، ان توجه الزوار للمشاركة بمسيرة الأربعين الحسيني لهذا العام الى العراق يكون جوا فقط، ولكن يمكنهم العودة الى البلاد عبر الحدود البرية لمهران.

وقال رضائي مساء أمس الأحد على هامش زيارته لمنفذ جذابة الحدودي وتفقده جوا حدود محافظة خوزستان: رأينا خلال هذه الزيارة التفقدية ان اعدادا من المواطنين يأتون الى الحدود بامل التوجه لزيارة الاربعين وكنا نرغب جدا بفتح الحدود ولكن طبقا لقرارات السلطات العراقية فان الحدود البرية مغلقة.

وأوضح رضائي، انه وفقا لاخر الاتفاقات مع العراق فانه بامكان زوار العتبات "المقدسة" في العراق العودة الى البلاد برا عبر نقطة مهران الحدودية فحسب.

وتابع: إن حرس الحدود في مهران يقومون بشؤون الحدود من أجل التمهيد لعودة الزوار إلى البلاد ويقومون في نفس الوقت بعمليات الرقابة اللازمة لمنع العبور غير القانوني من هذا المنفذ.

وأفاد بان لدى العراق قوانين خاصة لمن يدخلون بلادهم بطريقة غير شرعية، وقد وضعوا عقوبات شديدة لمن ينتهكون القانون، ولاشك ان الايراني الملتزم والغيور لايقبل لنفسه ان يعتقل او يسجن، وفقا لوكالة انباء فارس.

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