ذي قار.. تسجيل ثالث اصابة بالحمى النزفية

2021/09/20 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المستشفى البيطري في ذي قار، الاثنين، تسجيل اصابة ثالثة بالحمى النزفية لشاب في ناحية الطار جنوب الناصرية بعد يومين من حالة وفاة لمصاب يبلغ من العمر 20 سنة في الناصرية.

وذكر معاون مدير المستشفى محمد عزيز في بيان، اليوم (20 ايلول 2021)، ان "صحة ذي قار ابلغتهم بوجود اصابة في منطقة العبرات التابعة لناحية الطار لشاب يبلغ من العمر 16 سنة".

واضاف، ان "المستشفى البيطري اتخذ اجراءات وقائية بتشكيل اربعة فرق صحية بيطرية لزيارة المنطقة ورش حضائر المواشي من الجاموس والابقار وتعقيمها و(تغطيس) الاغنام بالمبيد .

واوضح، انه "عقد ندوة تعريفية بالمرض لاهالي المنطقة و اسبابه وكيفية الوقاية منه"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى".

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