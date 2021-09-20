ممساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز: (2-6) - عقيل الناصري

2021/09/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري مساهمة دول الجوار في تغيب نظام 14 تموز: في نفس الوقت قد أكد هذه الواقعة يفغني بريماكوف رجل المخابرات السوفيتية ورئيس وزراء روسيا الأسبق، بشأن صدام حسين وحزب البعث قائلا: "...



واعترف مايلز كوبلاند (صاحب كتابة لعبة الأمم وعميل المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط -الناصري) أحد رجال المخابرات الأمريكية القدامى في أواسط الثمانيات في حديث مع صحفيي وكالة (يونايتيد برس أنترناشنال) الأمريكية بأن ال ......





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