المترجمون العرب ومتلازمة الأنحياز/ الجزء الاول - اشواق سلمان حسين

2021/09/20 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشواق_سلمان_حسين االأمی-;-ن ی-;-غی-;-ر أفكاره لتتناسب مع الحقيقة، والمخادع ی-;-غی-;-ر الحقيقة لتتلاءم مع افكارهوللأسف ان نسبة غير قليلة من المترجمين العرب ينطبق عليهم الشطر الثاني من تلك المقولة لعدم توخيهم الأمانة وتزييفهم الحقائق حين تتناقض مع افكارهم ومعتقداتهم ، إذ نراهم في كثير من الاحيان يتحيزون لقومياتهم ، او يتعصبون لأديانهم ومعتقداتهم وافكارهم ، ونحن إذ نحترم حرية اللأعتقاد واعتناق ال ......





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