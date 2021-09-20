2021/09/20 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بصدور حكم بالاعدام مرتين بحق قاتل صاحب اسواق وابن شقيقته غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه :تم اصدار حكم بالاعدام مرتين بحق قاتل صاحب اسواق "ميليا مول" وابن شقيقته في منطقة الغزالية غربي بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو الحكم بالاعدام على قاتل صاحب اسواق غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو الحكم بالاعدام على قاتل صاحب اسواق غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).