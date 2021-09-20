2021/09/20 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدو أن العلم بات قاب قوسين أو أدنى من إحراز نصر جديد في معركة اللقاحات؛ إذ يدرس علماء جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة تحويل النباتات الصالحة للأكل، مثل الخس، إلى مصانع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدلا من الحقن في الذراع..



لقاح كورونا في “سلطة الطعام” المركز الخبري الوطني.

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