2021/09/20 | 20:56 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطاحة بتجار للمخدرات في ذي قار وبحوزتهم قرابة الـ3 كيلو غرام من الكريستال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 20:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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