2021/09/20 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعدام مرتين..القضاء ينهي قضية قاتل صاحب أسواق الغزالية

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