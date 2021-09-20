العلاقات الأردنية السورية.. لقاءات أمنية وملفات مهمة لدمشق وعمان

2021/09/20 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقي وزير الدفاع السوري ورئيس هيئة الأركان علي أيوب، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف الحنيطي، الأحد.

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