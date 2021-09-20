2021/09/20 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب قائممقام قضاء تكريت في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بشمول القضاء بخدمات الماء الصالح للشرب وبناء المدارس خلال خطة العام المقبل بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المتلكئة بضمنها بناء جسرين وشوارع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريت تطالب بتنفيذ المشاريع المتلكئة وشمولها بخدمات الماء الصالح للشرب المركز الخبري الوطني.

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