مصافحة إلى العقول الراقية على إيقاع صراع الأجنحة داخل المنظومة في تونس...! - عمران مختار حاضري

2021/09/20 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري مصافحة إلى العقول الراقية على إيقاع صراع الأجنحة داخل المنظومة في تونس...



!*الشعارات الشعبوية و الطوباوية عامة ، تفجر الرغبة السحرية لدى بعض العامة كما لدى بعض النخب، من المقهورين و المهزومين داخلياً و الذين يعانون من كبت " الأنا" بحسب علم النفس الاجتماعي، حيث يبحثون من حولهم عن الخلاص مما هم فيه من أوضاع مزرية مقلقة خانقة عن مصدر قوة خارجية فالمواطنون البسطاء عادة ما يجازفون بالمفاضلة بين الس ......





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