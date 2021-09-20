2021/09/20 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b5X8V8hPgMs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف على نسب المشاركة في العملية الانتخابية بالعراق..برأيك كم ستكون نسبة المشاركة في انتخابات 2021؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعرف على نسب المشاركة في العملية الانتخابية بالعراق..برأيك كم ستكون نسبة المشاركة في انتخابات 2021؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).