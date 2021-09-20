2021/09/20 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YQHFU9_ho08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخفاق جلسة البرلمان والتوقيع على "السلوك الانتخابي" .. فضلا عن قصة بطاقات المعين الفارغة من الرواتب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخفاق جلسة البرلمان والتوقيع على "السلوك الانتخابي" .. فضلا عن قصة بطاقات المعين الفارغة من الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).