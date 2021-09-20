2021/09/20 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان وناشطون عراقيون، الاثنين، إن مدينة الكمالية شرق العاصمة بغداد تشهد "إطلاق نار كثيفا ومستمرا" و"تواجدا كبيرا لمسلحين" لليوم الثاني على التوالي، بعد مشادات عشائرية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث، فيما قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت عددا من المتهمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. توتر على خلفية نزاع عشائري والسلطات تعتقل عددا من الأشخاص) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. توتر على خلفية نزاع عشائري والسلطات تعتقل عددا من الأشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).