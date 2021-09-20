حكومة ميقاتي تنال أغلبية أصوات النواب اللبنانيين

2021/09/20 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا و15 صوتا لا ثقة.

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