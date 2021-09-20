عمليات سامراء تعلن وضع خطة محكمة لتأمين الزيارة الأربعينية

2021/09/20 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، وضع خطة محكمة لتأمين الزيارة الأربعينية، فيما أكدت تأمين الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى والأنبار وصلاح الدين والعاصمة بغداد.وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن علي مثجل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم وضع خطة محكمة لتأمين الزيارة الأربعينية، وتم استقبال عدد كبير من الزائرين وتأمين الحماية اللازمة لهم"، مؤكداً أنه "تم تعميم الخطة على القطعات كافة".وأضاف المالكي، أن "عمليات استباقية تم تنفيذها خلال الساعات الـ48 الماضية، تم خلالها العثور على 5 مضافات بداخلها اكياس رمل وأواني طبخ ومجمدات مدفونة تحت الأرض فيها 7 عبوات ناسفة".ولفت إلى أنه "تم العثور أيضاً على كدس عتاد في ناحية يثرب يحتوي 4 صواريخ قاذفة وصاروخي دبابة إضافة إلى عبوة ناسفة وصمام تفجير صواريخ كاتيوشا"، مؤكداً أنه "تم اتلاف جميع ما تم ضبطه وتفجيرها موقعيا".وحول تأمين الحدود الفاصلة مع بقية القيادات، قال المالكي، إنه "تم تأمين الحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى والأنبار وصلاح الدين والعاصمة بغداد، من خلال تنفيذ عدد كبير من الواجبات الكبيرة وبإشراف قيادة عمليات سامراء، لاسيما منطقة حاوي العظيم التي تعتبر من أهم مناطق التأثير، فضلاً عن أنها حدود فاصلة مع قيادتي عمليات ديالى وصلاح الدين في آن واحد، وكذلك الحال مع بغداد والانبار حيث يتم مسح وتفتيش السور الفاصل بين سامراء وبغداد بصورة مستمرة".

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