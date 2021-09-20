البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي بأغلبية أعضائه

2021/09/20 | 21:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بتصويت 85 نائبا لصالحها واعتراض 15 نائباً.وقال ميقاتي عقب نيل الثقة :”المحادثات مع صندوق النقد ضرورة وليست خيارا ولا يمكننا النجاح من دون مساعدة المجلس النيابي وأتمنى أن نكون يداً واحدة”.وأضاف :”من أولوياتنا إعادة إحياء القطاع المصرفي ونحن لا نميل إلى المصارف كما ظنّ البعض”.[…]

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