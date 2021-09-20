2021/09/20 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت الشركة العامة لموانئ العراق أحد تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وفيما أعلنت إنجاز خمسة أرصفة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تعلن إنجاز 5 أرصفة ضمن المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ تعلن إنجاز 5 أرصفة ضمن المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ تعلن إنجاز 5 أرصفة ضمن المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).