2021/09/20 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة “هارفارد” بالتعاون مع موقع The Hill، أن 51 في المائة من المستطلعين يقولون إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان رئيسا أفضل من الرئيس جو بايدن.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يكسب شعبية اكثر من بايدن في استطلاع للرأي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يكسب شعبية اكثر من بايدن في استطلاع للرأي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يكسب شعبية اكثر من بايدن في استطلاع للرأي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).