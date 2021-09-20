بغداد: إطلاق نار وانتشار لمسلحين.. والداخلية تتدخل (فيديو + صور)

2021/09/20 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد، الاثنين، إطلاق نار وانتشار لمسلحين لليوم الثاني على التوالي، اثر نزاع عشائري اودى بحياة شخصين وجرح اخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إنه تم "اعتقال 11 شخصا بتهمة الاشتراك بما يعرف محليا بالدكة العشائرية".

وأضاف معن، أن "المتهمين اعتقلوا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" العراقي.

ونشر ناشطون عراقيون صورا ومقاطع فيديو، لإطلاق النار المستمر في المنطقة.

ليلة امس في منطقة الكمالية حرق وتدمير المنازل وترويع العوائل والاطفال بسبب دكة عشائرية بين عشيرتين بس الحمد لله انهم ملتزمين بالدين ومؤمنين لان دمروا المنازل وحرقوها بس اهم شي صور الائمة والايات ماوصلوا الهم وكل هذا امام مرائ ومسمع القوات الامنية والدولة ......



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— walaahameed1971 (@walaahameed1971) September 20, 2021

كما نشر آخرون صورا لانتشار المسلحين، ومقاطع فيديو لأهازيج عشائرية.

منذ يوم أمس و الى هذه اللحضة مستمرة المواجهات بين عشيرتين بمناطق شرق القناة ، و سقوط منطقة الكمالية و العبيدي و الفضيلية بيد هؤلاء البربرية و لا يوجد عنصر امني واحد!بربكم هل هذه دولة ؟ pic.twitter.com/N1Ji8tJ3v8

— Soha Al-Rubaie 🇮🇶 سهى الربيعي (@rubaie_soha) September 20, 2021

وذكر أحمد الزيدي، وهو من سكان المنطقة، إن "مسلحين ينتمون إلى إحدى القبائل، دخلوا المنطقة عصر الاثنين، وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف".

وتابع الزيدي، أن "إطلاق النار مستمر، وقد احترقت منازل أشخاص من عشيرة أخرى، التي يتهم أحد أفرادها بقتل اثنين من العشيرة الأخرى".

وبدأ الحادث، بحسب الزيدي، بعد مقتل شخصين بالرصاص، على خلفية خلاف تجاري مستمر منذ أشهر.

وأكمل الزيدي إن القاتل "دخل إلى منزل الضحايا وفتح النار من سلاح رشاش، فقتل شقيقين وأصاب والدهما بجروح"، وفقا لموقع "الحرة".

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